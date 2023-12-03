Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала украинцам, как самостоятельно приготовить вкусные вафли, которые можно подавать как со сладкими, так и солеными добавками.

"Легкие и мягкие 🧇 Этот рецепт вафель прост, они 100% получатся у каждого, не жирные, не сухие и не пустые внутри👌", – советует судья "Мастер Шеф" Мартыновская.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты (порции хватит на большую семью):

160 г муки

4 яйца

200 мл теплого молока (можно заменить на любое растительное)

6 г разрыхлителя (чайная ложка)

4 ст.л. подсолнечного рафинированного масла

щепотка соли

щепотка сахара

Сначала "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская отделяет белки от желтков. Белки хорошо взбиваем венчиком до стойкости.

Желтки, растительное масло и молоко добавляем к смеси сухих ингредиентов – муке с солью и разрыхлителем. Хорошо все перемешиваем и после этого аккуратно вводим в эту массу взбитые белки.

Наливаем половник теста в вафельницу, закрываем – и через 3 минуты вафли готовы.

"Что дальше делать с вафлями? Намазывайте, мокайте, складывайте. Сладкое или соленое – подойдет все”, – объясняет Ольга Мартыновская.

Звезда "Мастер Шеф" приготовила к вафлям крем из авокадо с добавлением лука шалот, кинзы, сока лайма, соли и острого перца. Кроме того, Мартыновская замариновала креветки сухим чесноком, цедрой лимона, копченой паприкой, солью и оливковым маслом и быстро обжарила их.

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