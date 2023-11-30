В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить в домашних условиях вкусную курочку гриль без добавление масла.
"Та самая курица-гриль - вкусная, сочная с необычайной корочкой🔥 оценят все фанаты быстрой, легкой и полезной пищи", – советует совет Пава из "Мастер Шеф".
В качестве гарнира победитель "Мастер Шеф" решил запечь батат, но его можно заменить на обычный картофель.
Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет такие ингредиенты
- цыпленок - 1 шт.
- лайм - 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- тимьян - 5 веточек
- барбарис – 15 г
- соль, перец
- любимые специи (например, сушеные томаты, базилик, чеснок) – 1 ст.л.
- батат - 1 шт.
- мед – 1 ст.л.
- кинза – 3 веточки
- французская горчица зернами – 1 ст.л.
Сначала звезда "Мастер Шеф" хорошо обмазывает цыпленка солью, перцем и любимыми специями, поливает соком лайма. Внутрь тушки выкладываем веточки тимьяна, барбарис, выжатый лайм и целые зубчики чеснока.
Вадим Бжезинский решил приготовить курицу-гриль вообще без добавления масла, просто нанизал тушку на вертел и отправил запекаться, а рядом положил батат.
"Главное в приготовлении домашней курицы гриль - это конечно же автоматический вращающийся вертел. Тогда птица равномернее запекается со всех сторон", – объяснил победитель «Мастер Шеф».
К этому блюду шеф-повар решил приготовить соус из меда, кинзы и перетертой французской горчицы, добавляя цедру лайма, пряности, соль и оливковое масло по вкусу.
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