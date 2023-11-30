В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить в домашних условиях вкусную курочку гриль без добавление масла.

"Та самая курица-гриль - вкусная, сочная с необычайной корочкой🔥 оценят все фанаты быстрой, легкой и полезной пищи", – советует совет Пава из "Мастер Шеф".

В качестве гарнира победитель "Мастер Шеф" решил запечь батат, но его можно заменить на обычный картофель.

Для этого рецепта победитель "Мастер Шеф" берет такие ингредиенты

цыпленок - 1 шт.

лайм - 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

тимьян - 5 веточек

барбарис – 15 г

соль, перец

любимые специи (например, сушеные томаты, базилик, чеснок) – 1 ст.л.

батат - 1 шт.

мед – 1 ст.л.

кинза – 3 веточки

французская горчица зернами – 1 ст.л.

Сначала звезда "Мастер Шеф" хорошо обмазывает цыпленка солью, перцем и любимыми специями, поливает соком лайма. Внутрь тушки выкладываем веточки тимьяна, барбарис, выжатый лайм и целые зубчики чеснока.

Вадим Бжезинский решил приготовить курицу-гриль вообще без добавления масла, просто нанизал тушку на вертел и отправил запекаться, а рядом положил батат.

"Главное в приготовлении домашней курицы гриль - это конечно же автоматический вращающийся вертел. Тогда птица равномернее запекается со всех сторон", – объяснил победитель «Мастер Шеф».

К этому блюду шеф-повар решил приготовить соус из меда, кинзы и перетертой французской горчицы, добавляя цедру лайма, пряности, соль и оливковое масло по вкусу.

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