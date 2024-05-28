Когда мы заботимся о нашей одежде, время от времени важно также обращать внимание на самую стиральную машину.

Один из ключевых элементов, требующий регулярного внимания, – это лоток стиральной машины. Если вы заметили, что он стал грязным или неприятно пахнущим, вот несколько интересных советов, как легко его почистить.

Удалите остатки моющего средства

Один из основных факторов, влияющих на чистоту лотка – остатки моющего средства. Убедитесь, что вы регулярно удаляете остатки порошка или жидкого моющего средства из лотка. Используйте мягкую тряпку или щетку, чтобы очистить каждый уголок и щель. Это будет способствовать отсутствию неприятных запахов и предотвратит засор.

Проверьте сливной насос

Сливной насос отвечает за вывод воды из стиральной машины. Если он умерщвлен, это может привести к запахам и даже проблемам со сливом воды. Регулярно проверяйте этот элемент и удаляйте засор. При необходимости используйте пылесос или пинцет для удаления небольших предметов.

Используйте уксусный раствор

Уксусный раствор – эффективное средство для очистки стирального лотка от известковых отложений и грязи. Смешайте уровни уксуса и горячей воды и используйте эту смесь для промывки лотка и внутренних частей стиральной машины. Помните о том, чтобы запустить полный цикл стирки после этого для того, чтобы удалить остатки уксуса.

Не забывайте о резиновой уплотнительнице

Резиновая уплотнитель дверцы стиральной машины также может стать утечкой запахов и засором. Протирайте ее мягкой тряпкой или влажной тряпкой для удаления остатков волос, пыли и других загрязнений. Обеспечьте, чтобы уплотнитель был сухой после каждой стирки, а также периодически обрабатывайте ее средствами по уходу за резиновыми частями.

Упражняйте регулярную стирку при высокой температуре

Регулярная стирка при высокой температуре (приблизительно 60 градусов Цельсия) может помочь избежать образования плесени и бактерий в лотке. Высокая температура помогает уничтожить микроорганизмы, которые могут произрастать в условиях влажности.

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