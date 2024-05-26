Існує покрокова інструкція, яка може допомогти вам правильно прати джинси, щоб вони не втратили форму.

Правильно прати джинси - це ціла наука, яку потрібно опанувати кожному їх власнику. Адже ніхто з нас не хоче, щоб його практично нові джинси втратили свій вигляд назавжди! Ось як справлятися з цим питанням:

Як прати джинси

Підготуватися до прання

Закрийте всі блискавки, кнопки та кнопки. Попередньо обробіть будь-які специфічні плями засобом для виведення плям або крапкою миючого засобу. Втирайте його в тканину пальцями або щіткою з м’якою щетиною. Дайте засобу для чищення подіяти приблизно 10 хвилин перед пранням джинсів.

Прочитайте етикетку з догляду. Якщо на етикетці рекомендовано прати їх окремо, зробіть це. Барвник може не схопитися, а розпливання кольору може зіпсувати решту вашої білизни.

Порада Виверніть джинси навиворіт перед пранням, щоб запобігти додатковому потертості та максимально зменшити вицвітання.

Виберіть параметри пральної машини та завантажте пральну машину

Використовуйте холодну або теплу воду, якщо джинси сильно забруднені. Виберіть щадний цикл і використовуйте звичайний пральний порошок. Краще використовувати холодну воду, оскільки вона допомагає зберегти тканину.

Порада Найкраще прати джинси з іншими джинсами того ж кольору. Якщо у вас недостатньо, щоб завантажити, виперіть джинси з іншим одягом подібного кольору та тканиною.

Використовуйте прохолодну воду і невелику кількість миючого засобу.

Наповніть раковину та додайте миючий засіб.

Додайте джинси та дайте їм просочитися протягом 15 хвилин, обережно перемішуючи тканину.

Злийте воду з раковини та знову наповніть її прохолодною водою, щоб прополоскати джинси.

Обережно вичавіть надлишок води та повісьте сушитися на повітрі.

Або спробуйте прати джинси вручну

Прати джинси можна також вручну у великій раковині, пластиковому баку або ванні.

Висушіть джинси

Витягнувши джинси з пральної машини, добре струсіть їх, щоб видалити зайві складки. Найкращий спосіб сушіння, щоб запобігти усадці та вицвітанню, — це висушити джинси на повітрі на мотузці або сушарці, оскільки сушильна машина може пошкодити волокна деніму.

Щоб прискорити висихання, використовуйте слабкий нагрів в автоматичній сушарці та зніміть джинси, поки вони ще трохи вологі. Виверніть їх правою стороною, обережно потягніть і розгладьте шви та кишені.

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