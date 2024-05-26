Существует пошаговая инструкция, которая поможет вам правильно стирать джинсы, чтобы они не потеряли форму.

Правильно стирать джинсы – это целая наука, которую нужно овладеть каждому их владельцу. Ведь никто из нас не хочет, чтобы его практически новые джинсы потеряли свой облик навсегда! Вот как справляться с этим вопросом:

Как стирать джинсы

Подготовиться к стирке

Закройте все молнии, кнопки и кнопки. Предварительно обработайте любые специфические пятна пятновыводителем или точкой моющего средства. Втирайте его в ткань пальцами или щеткой с мягкой щетиной. Дайте чистящему средству подействовать примерно 10 минут перед стиркой джинсов.

Прочтите этикетку по уходу. Если на этикетке рекомендуется стирать отдельно, сделайте это. Краситель может не схватиться, а расплывание цвета может испортить остальное ваше белье.

Совет Выверните джинсы наизнанку перед стиркой, чтобы избежать дополнительной потертости и максимально уменьшить выцветание.

Выберите параметры стиральной машины и загрузите стиральную машину

Используйте холодную или теплую воду, если джинсы сильно загрязнены. Выберите щадящий цикл и используйте обычный стиральный порошок. Лучше использовать холодную воду, поскольку она помогает сохранить ткань.

Совет Лучше стирать джинсы с другими джинсами того же цвета. Если у вас недостаточно, чтобы загрузить, постирайте джинсы с другой одеждой подобного цвета и тканью.

Используйте прохладную воду и небольшое количество моющего средства.

Наполните раковину и добавьте моющее средство.

Добавьте джинсы и дайте им пропитаться в течение 15 минут, осторожно перемешивая ткань.

Слейте воду из раковины и снова наполните ее прохладной водой, чтобы прополоскать джинсы.

Осторожно выжмите излишек воды и повесьте сушиться на воздухе.

Или попробуйте стирать джинсы вручную

Стирать джинсы можно также вручную в большой раковине, пластиковом баке или ванной.

Высушите джинсы

Вытащив джинсы из стиральной машины, хорошо встряхните их, чтобы удалить лишние складки. Лучший способ сушки, чтобы предотвратить усадку и выцветание, это высушить джинсы на воздухе на веревке или сушилке, поскольку сушильная машина может повредить волокна денима.

Чтобы ускорить высыхание, используйте слабый нагрев в автоматической сушилке и снимите джинсы, пока они еще немного влажны. Выверните их правой стороной, осторожно потяните и разгладьте швы и карманы.

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