Традиционная рождественская елка – это лишь один из способов украсить ее к праздникам, рассмотрите один из этих менее знакомых вариантов, чтобы в этом сезоне по-новому привнести дух Рождества в свой дом.

Если у вас аллергия на живые деревья, вы устали от хлопот или просто хотите попробовать что-то новое, ниже обязательно найдется праздничное вдохновение, которое подойдет вам.

Деревянная 3D-елка

Откажитесь от традиционного образа с помощью этой современной деревянной рождественской елки . Дерево имеет регулируемые «ветви», сделанные из деревянных реек разной длины. Оставьте рейки параллельно друг другу или скрутите их, чтобы получилась красивая трехмерная древовидная спираль. Вытащите несколько ваших любимых украшений, чтобы повесить их на планки, или оставьте их без покрытия, чтобы создать минималистичный вид.

Живая рождественская елка

Живые рождественские елки поставляются с прикрепленными корнями, что позволяет вам посадить их во дворе после праздников. Хотя они могут быть меньше, чем большинство рождественских елок, которые выбираются на ферме, они не способствуют увеличению отходов, образующихся деревьями, которые выбрасываются каждый год. Кроме того, вы сможете наслаждаться деревом долгие годы, наблюдая, как оно растет и взрослеет. Еще одним преимуществом является то, что живые елки пахнут даже лучше, чем срубленные.

Рождественская елка без отходов

Идеи настенной рождественской елки — отличный вариант экономии места, поэтому подумайте о том, чтобы сделать рождественскую елку без отходов, подобную этой, своими руками. Соберите материалы со двора или дома, такие как шпагат, палки, сосновые шишки, кусочки сухофруктов и палочки корицы, и повесьте их на стену. Не забудьте звезду на вершине елки, которую можно сделать из пяти или более палочек одинакового размера.

Рождественская елка кактус

Рождественские елки из кактусов также дают возможность отойти от традиций, но при этом наполнить дом подлинной рождественской атмосферой. Вы можете украсить рождественские кактусы небольшими светодиодными гирляндами и несколькими подвесными украшениями. Размещение нескольких сосновых шишек у основания кактуса также может помочь создать сезонное настроение.

Источник: bobvila.

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