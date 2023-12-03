Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился в социальной сети, что этот восхитительный рецепт куриной печени подсмотрен у талантливого итальянского шеф-повара. Его вкус так прекрасен, что "Мастер Шеф" Ярославский, по его словам, до сих пор вспоминает этот гастрономический опыт с удовольствием.

Владимир Ярославский

Ингредиенты:

  • 300г очищенной куриной печени
  • 200г лука
  • 180-150г моркови
  • 50г стебля сельдерея
  • 30-40г белого вина
  • Соль, черный и ароматный перец
  • 30-40г сливочного масла
  • Свежий шалфей
  • Тимьян и чеснок по желанию

Приготовление:

Нарежьте овощи кубиками и обжаривайте их поэтапно: начинайте с моркови, затем добавьте лук, затем сельдерей и в конце чеснок, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Положите печень сверху, дайте ей немного прожариться, добавьте белое вино, накройте крышкой и тушите, периодически помешивая, на маленьком огне примерно 20 минут.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, приправьте солью, шалфеем и перцем по вкусу, тушите еще 5 минут, добавьте сливочное масло и доведите до состояния соуса.

Отдельно приготовьте Поленту Таранья: варите 50/50 кукурузную крупу и гречневую.

  • 70г крупы
  • 340г молока
  • Соль
  • 15г сливочного масла
  • 20г пармезана

Доведите молоко до кипения, добавьте крупу, постоянно помешивая. Варите на малом огне 12-15 минут. Добавьте масло, снимите с огня, вмешайте пармезан, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

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