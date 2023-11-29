30 ноября — церковь чтит память Григория Чудотворца.

В этот день наши предки старались 30 ноября принять душ, надеть чистую одежду, помолиться и заниматься делами - после такого ритуала Высшие силы помогут во всех начинаниях.

Вечер 30 ноября нужно провести с родными, тогда получится укрепить семейные связи и защититься от недругов.

Существуют и запреты 30 ноября, так, нельзя примерять чужие кольца, потому что можна накликать беды.

Супругам и влюбленным категорически запрещено в этот день ссориться, ругаться, выяснять отношения, иначе может произойти скорый разрыв отношений.

Категорически нельзя 30 ноября ходить в грязной и мятой одежде, не помытыми, ведь, читается, если человек ослушается этого запрета - может столкнуться с проблемами, преградами и даже с полным крушением планов и начинаний.

Также наши предки в этот день не отправлялись в дальний путь, это к препятствиям.

Приметы этого дня, так, если увидели темный лед на реке — ждите богатый урожай в следующем году.

Также раньше было принято говорить - какая погода 30 ноября — такой и зима будет.

В небе молодой месяц 30 ноября — ждите приближения морозов.

Яркая Луна в этот день — к дожди в декабре.

Источник: Униан.

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