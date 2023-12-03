Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт оригинального салата с языком. Этот салат несколько напоминает оливье, но даже вкуснее.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты (на две больших порции):

2 вареных вкрутую яйца

140 г отварного языка

100 г свежего огурца

80 г замороженного зеленого горошка

90 г майонеза (лучше домашнего)

10 г нежной горчицы

соль, перец

зелень (петрушка или укроп и эстрагон)

Чтобы приготовить язык, сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский бросает в кастрюлю с водой обрезки моркови, лука, сельдерея, лавровый лист, перец горошком и соль, доводит до кипения и затем добавляет язык.

Чтобы язык полностью погрузился в воду, лучше сверху поставить на него маленькую тарелку. Варим на маленьком огне, чтобы язык стал мягким в самой толстой части – от 1,5 до 2,5 часов. Когда язык готов, достаем его и сразу же горячим чистим от кожи под проточной холодной водой.

Отварной охлажденный язык "Мастер Шеф" Владимир Ярославский нарезает соломкой длиной около 5 см и толщиной 2-3 мм. Так же нарезаем огурец.

Замороженный горошек бросаем в кипящую подсоленную воду и после закипания варим еще 5-6 минут. Отбрасываем горошек на сито, чтобы стекла вода, и оставляем его охлаждаться.

Отварные яйца "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит и отделяет желтки от белков. Желтки вилкой перетираем с горчицей, солью и черным перцем, а белки просто нарезаем соломкой.

Смешиваем все ингредиенты, добавляем измельченную зелень, заправляем майонезом – и салат готов.

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