По анализу той тяжёлой бронетехники, которая была использована и растрачена украинской армией в результате активной фазы летне-осеннего наступления, можно сделать вывод, что не вся она использована, и определённый резерв этой техники у ВСУ еще существует.

Об этом рассказал офицер ЦАХАЛа в отставке, военный историк Григорий Тамар в интервью Politeka Online.

"А если существует техника в резерве, значит, существуют подразделения. Наличие этих подразделений, их численный состав состав, место дислокации являются вашей государственной тайной, однако, я подчеркиваю, в силу того, что я следил в своё время за тем, какая техника предоставлялась, в каком объёме, я готов сделать вот такое предположение, что часть этой техники находится до сих пор в резерве", – заявил Григорий Тамар.

Эксперт добавил, что техника сама по себе не резервируется, она резервируется только с личным составом, потому наличие у ВСУ резервов в определённом количестве очевидно, вопрос только в том, сколько этих резервов и каким образом мы собираемся их использовать.

"Давайте не будем забывать, что есть активизация ваших действий на левом берегу Днепра в районе Херсона, и нам неизвестен на данном этапе объём этих действий, формат этих действий. Мы знаем, что они ведутся, однако сведения в СМИ достаточно расплывчатые, что позволяет сделать вывод, что там, в общем, идут достаточно напряжённые, активные, динамичные события", – добавил Григорий Тамар.

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