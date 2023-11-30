Солистка The Hardkiss и тренер «Голос страны» Юлия Санина советует приготовить на завтрак это сытное, питательное и полезное блюдо.

По рецепту Юлии Саниной оладьи готовятся из тыквы, пишет Politeka.net.

«Готовлю я редко, но говорят, что вкусно», - поделилась Юлия Санина в студии « Сніданок з 1+1».

Для приготовления блюда Оладьи из тыквы с секретным соусом по рецепту Юлии Саниной понадобятся следующие ингредиенты: тыква 350 г, чеснок – 3 зубчика, укроп, 1 яйцо, 1 желток, семена подсолнечника, твердый сыр, три столовых ложки муки, соль и перец по вкусу, оливковое масло 1 ст. ложка, 100 г несладкого йогурта, горчица 1 столовая ложка, 1 столовая ложка лимонного сока.

Начинаем с тыквы и чеснока.

«Я люблю чеснок резать, а не натирать, потому что мне нравится чувствовать кусочки и у нас нет такой задачи сделать однородную кашицу», – говорит Юлия Санина.

Тыкву натираем, укроп режем.

Потертую тыкву выкладываем в миску, высыпаем укроп, а также вбиваем одно яйцо целое и туда же отправляем желток из еще одного яйца. Также добавляем семена подсолнечника, три столовых ложки муки, щепотку соли и черного перца.

Берем сыр – нарезаем 100 г кубиками.

«Мы сыр добавим уже в оладьи, когда они будут на сковороде», – говорит Юлия Санина.

Смесь для приготовления оладий по рецепту Юлия Саниной перемешиваем.

На разогретую сковороду с маслом выкладываем жариться оладьи.

«Пока они еще немного сырые втыкаем в каждую оладью кусочек сыра, внутрь. Обжариваем по пять минут с каждой стороны», - рассказывает солистка The Hardkiss о ходе приготовления оладий из тыквы, которые выходят пожохими на маленькие солнышки.

Готовим соус к оладьям.

Берем оливковое масло и добавляем несладкий йогурт 100 г., он должен быть густым и несладким.

«Его еще называют греческим», – говорит Юлия Санина. Также в соус добавляем три столовых ложки потертого сыра, горчицу, столовую ложку лимонного сока и немного соли.

Лучше всего ингредиенты для соуса перемешать в блендере, чтобы получилась однородная масса.

Вот и все, оладьи из тыквы по рецепту Юлии Саниной можно подавать на стол!

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