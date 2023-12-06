Яблочные пироги - отличный десерт для осенних дней. Их нежная, сочная текстура, аромат пряностей и сладость спелых яблок могут согреть даже в дождливую погоду. Однако невозможно определить единственный идеальный рецепт яблочного пирога, поскольку существует множество вкусных вариантов. Некоторые из них стали классикой кулинарии, такие как шарлотка, крамбл, штрудель. Но также есть другие особенные рецепты. Как приготовить яблочный пирог, читайте в материале Politeka.

Ингредиенты:

яблоки сладких сортов – 300 г;

яйца курицы – 3 шт.;

мука выше сортная - 250 г;

сахар в песке - 160 г;

масло сладкосливочное 82% - 60 г;

кефир 2,5% - 160 мл;

порошок разрыхлителя – 2 ч. л.;

ванильный сахар - ½ пак.;

сахар в пудре – 2 ч. л.;

корица молотая – ½ ч. л.

Приготовление: Процесс приготовления яблочного пирога начинается с просеивания муки с помощью сита. Это будет способствовать насыщению его воздухом и пирог получит особую воздушность. К муке добавляем разрыхлитель, молотую корицу и ванильный сахар (можно использовать ванилин или эссенцию в качестве замены).

Яйца разбиваем в глубокой посуде, добавляем сахар и используя блендер с насадкой "венчик", взбиваем на высокой скорости до образования мельчайших пузырьков.

Растопленное сливочное масло охлаждаем, чтобы оно не было горячим, и добавляем его в кефирно-яичную массу, тщательно перемешивая. Добавляем сухую мучную смесь и взбиваем тесто на невысокой мощности до полного растворения всех комочков.

Очищаем яблоки от кожицы и сердцевины, режем их кубиками и добавляем в тесто. Количество яблок регулируем по вкусу: больше фруктов делает пирог более влажным и сочным, меньше – пышнее.

Духовку подогреваем до 180 градусов. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, вливаем тесто и распланируем его. Посыпаем порошком корицы сверху, чтобы придать корочке румяный цвет.

Запекаем в разогретой духовке в течение 40-45 минут. Готовность проверяем сухой шпажкой: если она чистая, то яблочный пирог готов! Украсим его сахарной пудрой и оставим охлаждаться. Но, конечно, можно наслаждаться им горячим.

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