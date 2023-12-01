Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как просто, но в то же время очень вкусно и изысканно приготовить грибы.

"Мариновать, дегласировать, фламбировать… да, алкоголь можно не только пить, он издавна используется в кулинарии. И его свойства ой какие разнообразные 🤩 Соусы, выпечка, маринады, эфирные масла, мороженое – здесь везде необходимый алкоголь для улучшения вкуса, текстуры, аромата 👌И не надо его бояться – важно количество!", – пишет "Мастер Шеф" Мартыновская.

Берем любимые грибы и хорошо их вымываем ("Мастер Шеф" Ольга Мартыновская взяла немного опят, шампиньонов и шиитаке). Лук (лучше всего шалот) чистим и мелко нарезаем.

Отправляем грибы на хорошо разогретую сковороду и обжариваем.

"Только, пожалуйста, – грибы нужно жарить на высоком огне, а не варить их в сковороде. Когда огонь маловат – грибы не жарятся, а выпускают собственную воду, в которой потом и варятся. Становятся крошечными и сухими. Поэтому – дайте им огня 🔥", – объясняет "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

После этого добавляем к грибам лук, немного сливочного масла, убавляем огонь и тушим. Далее нужно дегласировать все 30-40 мл виски – таким образом мы сразу готовим соус вместе с грибами.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дает алкоголю немного испариться и в конце добавляет немного сливок. Также можно добавлять шпинат и выдержанный сыр. По вкусу добавляем соль и перец.

Сверху судья "Мастер Шеф" добавляет сырой желток, перемешивает все и смакует, макая хлеб в соус.

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