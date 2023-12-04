Квашеная капуста может быть не только закуской, но и ингредиентом других вкусных блюд.

Так, не все знают, но с квашеной капустой можно приготовить даже деруны, пишет Politeka.net.

Для приготовления дерунов с квашеной капустой по рецепту, который рассказали в эфире «Сніданок з 1+1», нужны такие ингредиенты: шесть картофелин, одно яйцо, несколько столовых ложек муки, луковица и собственно квашеная капуста – 250г.

А также перец и соль по вкусу и подсолнечное масло для жарки.

«Хорошо, вкусно и тепло будет вам от этого рецепта», - рассказал ведущий Руслан Сеничкин о рецепте дерунов с добавлением квашеной капусты.

Итак, натираем картофель на мелкой терке и добавляем перебитый лук, а также одно яйцо.

«Соли много не добавляйте, немного совсем. Потому что у нас квашеная капуста и она же соленая», - советует Сеничкин, добавляя также душистого перца и две ложки муки.

Также Сеничкин рассказал, что квашеную капусту для приготовления дерунов по этому рецепту не обязательно перебивать блендером. Капуста может быть просто мелко пошинкована.

Перед тем как добавлять в картофель, из квашеной капусты нужно выжать лишний сок.

Всю эту массу перемешиваем и начинаем жарить.

Подавать деруны с квашенкой капусту можно с любимым соусом или сметаной.

Квашеная капуста в холодное время года является источником витаминов (С, К, Р, U, витамины группы В), аминокислот, пробиотиков, флавоноидов. Кроме того, квашеная капуста богата макро и микроэлементами: натрием, калием, кальцием, фосфором, магнием, железом.

Витамина С в квашеной капусте больше, чем в апельсинах и лимонах – в 300 г квашеной капусты содержится суточная норма этого витамина. Кроме того, витамина P в квашеной капусте содержится в несколько раз больше, чем в свежем овоще.

А всего одна столовая ложка квашеной капусты имеет дневную норму витамина К, который нужен для свертывания крови.

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