Квашеную капусту обожают все украинцы, у каждой хозяйки есть свои хитрости, но телеведущая Лидия Таран и известный шеф-повар рассказали рецепт, который стоит попробовать.

Вкуснее квашеной капусты, - так говорят об этом блюде некоторые хозяйки, уже давно имеющие этот рецепт в своей домашней коллекции.

До какого-то момента не знала об этом блюде и известная телеведущая Лидия Таран. Готовить это популярное и вкусное блюдо ее научил шеф-повар Юрий Ковриженко прямо в студии телеканала 1+1.

Ковриженко подчеркнул, что он много лет прожил за рубежом, в том числе в Сеуле, поэтоу знает, как готовить квашеную пекинскую капусту.

Речь идет о кимчи из пекинской капусты. Фактически, кимчи – это корейская квашеная капуста, традиционная для этой страны закуска.

Итак, для приготовления квашеной капусты из пекинки понадобятся такие ингредиенты – пекинская капуста, лук, чеснок, рисовая мука (или крахмал), соль, сушеный красный перец, рыбный соус, смородина, паста кочхуджан и паста из креветок.

Первый шаг приготовления кимчи – пекинскую капусту необходимо помыть, разделить на отдельные листья и обильно посолить. Дайте постоять.

В блендере перебейте другие ингредиенты – получится соус, которым нужно залить квашеную капусту из пекинки.

Для квашения пекинской капусты лучше всего взять стеклянные банки или пластиковый контейнер. Капусту выкладываем слоями и заливаем соусом.

Закройте квашеную капусту крышкой и поставьте в теплое место на два дня. Затем переставьте квашеную капусту в холодильник или в погреб. Квашеная капуста из пекинки будет готова к употреблению через 10 дней.

Отметим, что для кимчи пекинскую капусту следует выбирать светло-зеленого цвета.

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