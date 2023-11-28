Церковный праздник 29 ноября, в этот день православные верующие чтят память одного из двенадцати апостолов Левия Матфея.

Народный праздник 29 ноября называют Матеев день

В этот день наши предки вспоминают одного из двенадцати апостолов Левия Матвея.

Матвеев день нужно провести спокойно и уравновешенно и категорически нельзя сквернословить, и оскорблять ближних.

Вечером, после рабочего дня, нужно накрыть стол и пригласить родных людей.

Также нельзя в этот день надевать вещи наизнанку, потому что удача отвернется.

С утра и когда вы торопитесь - обязательно смотрите, как одеваетесь.

Если вы надели одежду наизнанку - вещь нужно сразу же снять и попрыгать на ней, а затем надеть правильно.

В этот день не нужно надевать красные вещи, ведь это сулит разочарование в любви.

Долго смотреть в зеркало29 ноября — к любовной неудаче.

Также не рекомендуется разговаривать через порог — потому что после этого можно сильно поругаться с этим человеком. Поэтому человека нужно либо впустить в дом, либо выйти за дверь.

Существуют и приметы 29 ноября, например, облака в этот день опустились низко - зима будет морозной.

Сильный ветер в этот день - вьюги будут с середины зимы.

Если в этот день пошел дождь - значит зима будет теплой.

Также если в этот день надеть новые вещи - можно случайно навлечь на себя беду.

Источник: РБК.

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