Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт вкусных пончиков с творогом, который сам впечатлил его. По словам "Мастер Шефа", такой вариант приготовления довольно удобен и не требует слишком много времени.

Ингредиенты:

250 г домашнего творога

1 целое яйцо

1 желток

85 г сахара

10 г ванильного сахара

145 г муки

10 г разрыхлителя теста

Масло для жарки (без запаха)

Для творога лучше использовать домашний с высоким содержанием жира (9-15%), подмечает "Мастер Шеф" Ярославский.

Обязательно отжать творог от лишней влаги, используя полотенце или марлю.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, масло для жарки должно быть без запаха.

Приготовление:

В глубокой миске соедините отжатый творог с яйцом, желтком и сахаром. Тщательно перемешайте до получения однородной массы.

В миске с мукой добавьте разрыхлитель теста, перемешайте, затем добавьте к творожной смеси, создавая мягкое тесто. На столе, слегка смазанном маслом, раскатайте тесто и создайте форму "баранков", делится "Мастер Шеф" Ярославский

Разогрейте масло для жарки до 180 градусов по Цельсию.

Обжаривайте изделия с обеих сторон, переворачивая их периодически, пока не достигнут золотистой корки.

Выложите готовые пончики на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте, посыпанные сахаром, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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