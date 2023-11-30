Победительница 3 сезона и судья проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась вкусным рецептом пасты с соусом.

Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила в социальной сети рецепт блюда, которое она открыла благодаря ее итальянскому другу-шефу. Это восхитительное итальянское блюдо соблазнит вас не только своим вкусом, но и простотой приготовления, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Ингредиенты:

2 столовые ложки оливкового масла

1 зубчик чеснока, мелко нарезанный

100 грамм томатов, нарезанных кубиками

20 грамм каперсов

30 грамм анчоусов

10 листиков базилика, мелко нарезанных

50 грамм черных оливок, косточки удалены и мелко нарезаны

2 "гнездышка" лапши (предпочтительно классическая яичная лапша)

Соль и перец по вкусу

Порядок приготовления:

Нагрейте оливковое масло в глубокой сковороде на среднем огне, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте до золотистой окраски, обращая внимание, чтобы не пережарить.

"Мастер Шеф" Мартыновская далее делится, добавьте нарезанные томаты и готовьте их в течение 5-7 минут до мягкости и образования сочного соуса.

Положите в сковороду каперсы, анчоусы, мелко нарезанный базилик и черные оливки. Перемешайте.

Пока соус готовится, варите лапшу в кипящей подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Обычно этот процесс занимает 3-4 минуты, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская

Отцедите лапшу и добавьте ее в сковороду к приготовленному соусу. Перемешайте, чтобы лапша равномерно покрылась соусом.

Приправьте блюдо солью и перцем по вкусу.

Подавайте горячим, посыпанное свежим базиликом для аромата и украшено целыми листьями.

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