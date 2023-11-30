Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила в социальной сети рецепт блюда, которое она открыла благодаря ее итальянскому другу-шефу. Это восхитительное итальянское блюдо соблазнит вас не только своим вкусом, но и простотой приготовления, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Ольга Мартыновская

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный
  • 100 грамм томатов, нарезанных кубиками
  • 20 грамм каперсов
  • 30 грамм анчоусов
  • 10 листиков базилика, мелко нарезанных
  • 50 грамм черных оливок, косточки удалены и мелко нарезаны
  • 2 "гнездышка" лапши (предпочтительно классическая яичная лапша)
  • Соль и перец по вкусу

Порядок приготовления:

Нагрейте оливковое масло в глубокой сковороде на среднем огне, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте до золотистой окраски, обращая внимание, чтобы не пережарить.

"Мастер Шеф" Мартыновская далее делится, добавьте нарезанные томаты и готовьте их в течение 5-7 минут до мягкости и образования сочного соуса.

Положите в сковороду каперсы, анчоусы, мелко нарезанный базилик и черные оливки. Перемешайте.

Пока соус готовится, варите лапшу в кипящей подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Обычно этот процесс занимает 3-4 минуты, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская

Отцедите лапшу и добавьте ее в сковороду к приготовленному соусу. Перемешайте, чтобы лапша равномерно покрылась соусом.

Приправьте блюдо солью и перцем по вкусу.

Подавайте горячим, посыпанное свежим базиликом для аромата и украшено целыми листьями.

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