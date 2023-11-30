Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила в социальной сети рецепт блюда, которое она открыла благодаря ее итальянскому другу-шефу. Это восхитительное итальянское блюдо соблазнит вас не только своим вкусом, но и простотой приготовления, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 1 зубчик чеснока, мелко нарезанный
- 100 грамм томатов, нарезанных кубиками
- 20 грамм каперсов
- 30 грамм анчоусов
- 10 листиков базилика, мелко нарезанных
- 50 грамм черных оливок, косточки удалены и мелко нарезаны
- 2 "гнездышка" лапши (предпочтительно классическая яичная лапша)
- Соль и перец по вкусу
Порядок приготовления:
Нагрейте оливковое масло в глубокой сковороде на среднем огне, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжаривайте до золотистой окраски, обращая внимание, чтобы не пережарить.
"Мастер Шеф" Мартыновская далее делится, добавьте нарезанные томаты и готовьте их в течение 5-7 минут до мягкости и образования сочного соуса.
Положите в сковороду каперсы, анчоусы, мелко нарезанный базилик и черные оливки. Перемешайте.
Пока соус готовится, варите лапшу в кипящей подсоленной воде в соответствии с инструкцией на упаковке. Обычно этот процесс занимает 3-4 минуты, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская
Отцедите лапшу и добавьте ее в сковороду к приготовленному соусу. Перемешайте, чтобы лапша равномерно покрылась соусом.
Приправьте блюдо солью и перцем по вкусу.
Подавайте горячим, посыпанное свежим базиликом для аромата и украшено целыми листьями.
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