Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостьей которого стала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан, показал, как надо нарезать лук, чтобы не плакать.

Евгений Клопотенко и Ольга Харлан приготовили шпундру – традиционное украинское блюдо из свинины и свеклы, а также гуслянку (карпатский йогурт) с куриными голенями. В частности, для приготовления им понадобился лук, чистка которого обычно не обходится без слез.

"Ты хочешь, чтобы я плакала? Ты хочешь моих слез?", – в шутку спросила Харлан у Клопотенко.

Евгений Клопотенко объяснил, что мы плачем по большей части из-за верхней части лука, и если ее не срезать, как показано в видео, то можно обойтись без слез.

"Здесь есть очень много активных веществ, от которых ты начинаешь активно плакать. Если ты это не срезаешь, а режешь так лучок, то плакать ты будешь на 90% меньше. Вот и все", - рассказал Евгений Клопотенко.

Украинцы в комментариях к видео с лайфхаком от Евгения Клопотенко на странице СТБ делятся своими способами избавления от слез во время нарезания лука:

"Ношу контактные линзы и могу резать лук бесконечно, потому что никогда не плачу) это мой единственный лайфхак против луковых слез и еще один бесспорный плюс контактных линз❤️";

"Дышать с широко открытым ртом во время нарезки, увидела в интернете лайфхак, действительно, смешно и странно выглядит это со стороны 😂😂😂но действенно 🙌"

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