Депутаты Верховной Рады решили не замораживать свои зарплаты на уровне 2023 года, поэтому их выплаты в следующем году вырастут.

Так, в Украине в 2024 году у народных депутатов автоматически вырастут зарплаты из-за того, что их выплаты привязаны к прожиточному минимуму.

Для того чтобы их зарплаты остались на том же уровне, нардепы должны были бы поддержать решение о "заморозке" выплат, однако этого сделано не было.

Как сообщала председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Подласа, зарплаты депутатов увеличиваются автоматически, так как привязаны к прожиточному минимуму.

Во время голосования о принятии бюджета на 2024 год – постановление поддержали 263 народных депутата.

Согласно этому, было предусмотрено бюджетное финансирование для Управления делами Аппарата Верховной Рады 2024 года на сумму почти 3 миллиарда гривен, что более 300 млн грн, как предполагалось на текущий год.

Кроме того, напомним, в марте 2023 года почти все депутаты Верховной Рады за январь 2023 года получили 100% прибавку к зарплате за "интенсивность труда".

Украине в комментариях к новости отреагировали:

"Они и будут повышать себе зарплату потому что знают что будут безнаказанны ,никто их не гонит из совета ,то они в шоколаде, ну напишут за них в СМИ ,погадают и перестанут".

"Ай молодцы!!! Наверное томятся... работают до последнего пота... На минималку п***юк посадить",

"это не много по моему мнению. 1000$ за законотворческую деятельность. но, конечно, сейчас найдется дофига ра**лов, которые напишут, что им нужно платить 300 грн, но сами такую ​​ответственную работу с риском подвода под уголовную ответственность не возьмут на себя. людям на руководящих должностях в стране нужно платить хорошую зарплату. равно как и военным врачам и учителям. иначе эту зарплату заплатит кто-то другой», - пишут украинцы в комментариях.

Источник: ТСН.

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