Крім зарплат у бюджеті передбачено низку інших видатків на освіту в Україні.

У 2024 році заплановано підвищення зарплат для працівників освіти. Про це повідомив юрист з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль.

Зокрема, оклади педагогів планується підняти на 21%, і середня зарплата вчителя вищої категорії очікується ще вище. Це підвищення заробітної плати входить до складу соціальних витрат державного бюджету на 2024 рік.

Усього виплати педагогам у наступному році збільшаться на 21%. Наприклад, якщо вчитель отримував зарплату у розмірі 10 тисяч, то наступного року отримає вже 12 тисяч.

При цьому вища зарплата буде у вчителів вищої категорії. Так, середньомісячний розрахунковий оклад вчителя вищої категорії зросте з 14,4 тисяч гривень до 17,4 тисяч гривень. Крім зарплат для вчителів, у бюджеті передбачена низка інших витрат на освіту в Україні.

А саме, бюджет передбачає зростання видатків на освіту в розмірі 179 мільярдів гривень на наступний рік, що є на 15% більше, ніж у 2023 році.

Крім цього, планується продовжити реалізацію інших освітніх програм. Зокрема, на облаштування укриттів передбачено 2,5 мільярда гривень, на реформу Нової української школи – 1,5 мільярда гривень, на модернізацію шкільних їдалень – 1,5 мільярда гривень, а також на придбання нових шкільних автобусів – 1 мільярд гривень.

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