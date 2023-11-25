Кроме зарплат в бюджете предусмотрен ряд других расходов на образование в Украине.

В 2024 году запланировано повышение зарплат для работников образования. Об этом сообщил юрист со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмигаль.

В частности, оклады педагогов планируется поднять на 21% и средняя зарплата учителя высшей категории ожидается еще выше. Это повышение заработной платы входит в состав социальных расходов государственного бюджета на 2024 год.

Всего выплаты педагогам в следующем году увеличатся на 21%. К примеру, если учитель получал зарплату в размере 10 тысяч, то в следующем году получит уже 12 тысяч.

При этом более высокая зарплата будет у учителей высшей категории. Так, среднемесячный расчетный оклад учителя высшей категории вырастет с 14,4 тысячи гривен до 17,4 тысячи гривен. Кроме зарплат для учителей в бюджете предусмотрен ряд других расходов на образование в Украине.

А именно, бюджет предусматривает рост расходов на образование в размере 179 миллиардов гривен на следующий год, что на 15% больше, чем в 2023 году.

Кроме того, планируется продолжить реализацию других образовательных программ. В частности, на обустройство укрытий предусмотрено 2,5 миллиарда гривен, на реформу Новой украинской школы – 1,5 миллиарда гривен, на модернизацию школьных столовых – 1,5 миллиарда гривен, а также на приобретение новых школьных автобусов – 1 миллиард гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, пенсию украинцам повысят на 2680 гривен больше, чем в 2023 году.

Как писала Politeka, украинцы могут получить 20% к своей пенсии.

Также Politeka сообщала, повышение минимальной пенсии не поможет украинским пенсионерам.