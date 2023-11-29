Этот рецепт поможет приготовить оладьи вкусными, пышными и не прилипающими к сковороде.

Известная фублогер, автор книг собственных рецептов Елена Гудзенко рассказала простой рецепт оладий.

Для приготовления оладий по рецепту Гудзенко требуются следующие ингредиенты: 400 мл кефира, 1-2 ст.л. сахара, 1/2 ч.л. соды, 10 ст. л. муки.

«Рецепт максимально простой», - отметила фудблогер на своей странице в Инстаграм.

И это действительно так, ведь нужно просто перемешать все ингредиенты и обжарить оладьи под крышкой на капле масла. Подавать оладьи можно со сметаной.

Гудзенко также подчеркнула, что для этого рецепта оладий яйца не нужны.

"Да, оладьи готовлю на кефире, без яиц всегда", - рассказала фудблогер.

Также она добавила, что температура кефира для приготовления оладий по этому рецепту не принципиальна.

В свою очередь известный ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко рассказывал, что для приготовления оладий можно использовать кефир любой жирности. Однако чем жирнее, тем пышнее и воздушнее будут оладьи. Так, по словам Клопотенко, идеально взять кефир 2,5% жирности.

Также звезда «Мастер Шеф» предостерегает от большого количества сахара в оладьях – из-за избытка сахара оладьи быстро пригорают снаружи и не пропекаются внутри. Итак, лучший вариант – готовые оладьи дополнить вареньем или медом.

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