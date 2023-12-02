Кулинарный специалист Татьяна Литвинова предложила несколько вариантов вкусной закуски-десерта. Яблоки, запеченные с различными начинками, представляют собой легкий и полезный десерт, который можно преобразить, добавив разнообразные ингредиенты. Приготовить это блюдо можно как с помощью свежих яблок из магазина, так и с тех, что выращены на даче и нуждаются в использовании перед тем, как они потеряют свою свежесть, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

Рецепт для яблок с сыром:

Ингредиенты:

3 яблока

100 г сыра Бри или Камамбер

1 ст.л. меда

50 г клюквы

Приготовление:

Разрезаем яблоки пополам, вырезаем сердцевину, стараясь сделать это максимально глубоко для лучшей вместимости начинки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Для яблок с сыром Бри:

В яблоки выкладываем клюкву, сверху добавляем немного меда для баланса вкусов.

Нарезаем сыр Бри или Камамбер тонкими треугольниками, затем каждый разрезаем пополам. Выкладываем сыр в яблоки, создавая форму цветка, и сверху добавляем одну клюкву.

"Мастер Шеф" Литвинова делится, перекладываем яблоки на противень и запекаем при температуре 150°C в течение 15-20 минут.

Рецепт для яблок с банановым творогом:

Ингредиенты:

3 яблока

1 банан

250 г творога

2 ст.л. сахара

1 белок

Приготовление:

Разрезаем яблоки пополам, вынимаем сердцевину, создавая глубокие полости для начинки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для яблок с банановым творогом:

Банан с творогом обрабатываем погружным блендером.

Отдельно взбиваем белок с сахаром до получения плотной консистенции.

Начиняем яблоки банановым творогом, а затем сверху выкладываем взбитый белок, создавая эффект меренги. Для более красивого вида можно добавить акцент кончиком чайной ложки.

Перекладываем яблоки на противень и запекаем при температуре 150°C в течение 15-20 минут, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

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