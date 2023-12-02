Кулинарный специалист Татьяна Литвинова предложила несколько вариантов вкусной закуски-десерта. Яблоки, запеченные с различными начинками, представляют собой легкий и полезный десерт, который можно преобразить, добавив разнообразные ингредиенты. Приготовить это блюдо можно как с помощью свежих яблок из магазина, так и с тех, что выращены на даче и нуждаются в использовании перед тем, как они потеряют свою свежесть, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
Рецепт для яблок с сыром:
Ингредиенты:
- 3 яблока
- 100 г сыра Бри или Камамбер
- 1 ст.л. меда
- 50 г клюквы
Приготовление:
Разрезаем яблоки пополам, вырезаем сердцевину, стараясь сделать это максимально глубоко для лучшей вместимости начинки, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Для яблок с сыром Бри:
- В яблоки выкладываем клюкву, сверху добавляем немного меда для баланса вкусов.
- Нарезаем сыр Бри или Камамбер тонкими треугольниками, затем каждый разрезаем пополам. Выкладываем сыр в яблоки, создавая форму цветка, и сверху добавляем одну клюкву.
"Мастер Шеф" Литвинова делится, перекладываем яблоки на противень и запекаем при температуре 150°C в течение 15-20 минут.
Рецепт для яблок с банановым творогом:
Ингредиенты:
- 3 яблока
- 1 банан
- 250 г творога
- 2 ст.л. сахара
- 1 белок
Приготовление:
Разрезаем яблоки пополам, вынимаем сердцевину, создавая глубокие полости для начинки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для яблок с банановым творогом:
- Банан с творогом обрабатываем погружным блендером.
- Отдельно взбиваем белок с сахаром до получения плотной консистенции.
- Начиняем яблоки банановым творогом, а затем сверху выкладываем взбитый белок, создавая эффект меренги. Для более красивого вида можно добавить акцент кончиком чайной ложки.
Перекладываем яблоки на противень и запекаем при температуре 150°C в течение 15-20 минут, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
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