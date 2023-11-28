Военный эксперт Евгений Дикий прокомментировал ситуацию с ситуацией на фронте. Об этом специалист рассказал в эфире "Фабрики новостей".

"Для нас не проиграть и выиграть эту войну для нас одно и то же. Это нужно понимать и, к сожалению, это не понимают наши западные партнеры. С этим есть некоторая проблема, так как часть из них считает, что нам не обязательно эту войну выигрывать, а достаточно ее не проиграть, как будто мы ее не проиграли», - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что окупантов не устраивает вариант, что мы не проиграли эту войну. Если они сейчас пойдут на любое перемирие, то через некоторое время снова будут атаковать Украину, когда восстановят свои резервы.

Поэтому россияне занялись большой кампанией по принуждению Украины к миру. И она работает больше не на украинском пространстве, а на западных изданиях. Поэтому просто надо понимать, что им не нужен мир, даже если бы был для Украины очень плохим. Им нужен перерыв, чтобы собрать силы и с новой силой атаковать Украину. И после этого они захватят все остальные области кроме тех четырех, которые оккупанты контролируют.

Поэтому оккупанты будут воевать в Украине столько, сколько нужно будет для их победы, или они получат военное поражение от ВСУ. И пока не ясно, какой из этих двух планов будет финальным, поэтому украинцам нужно мобилизоваться, чтобы дойти до победы.

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