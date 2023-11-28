Миша Кацурин показал и рассказал рецепт блюда Котлета по-киевски, по которому его готовят в одном из ресторанов Киевской области.

Итак, сначала нужно порезать и отбить куриное филе. Добавить соль, перец, душистый укроп и хороший кусок сливочного масла.

Укроп и масло заворачивается в отбитое филе.

«Такой себе украинский ролл», - говорит Миша Кацурин о ходе приготовления блюда Котлета по-киевски.

Котлета заворачивается в пищевую пленку и «отдыхает». Взбиваем яичный желток.

Достаем филе с начинкой из пленки и обваливаем его сначала в муке, затем в яйце.

«После желточной ванны обертывание в сухарях. Еще одна ванна и вуаля! Котлета по-киевски готова к термической обработке», - рассказывает Миша Кацурин на видео.

Далее наливаем на сковороду подсолнечное масло. Ее, говорит Кацурин, для приготовления Котлета по-киевски нужно очень много – почти литр.

Нагреваем и погружаем котлету.

«Адское десятиминутное джакузи. А теперь смотрите, какая золотая котлета, почти слиток чистого киевского золота», – комментирует Миша Кацурин.

Вот и все, блюдо Котлета по-киевски по рецепту, который рассказал Миша Кацурин, можно подавать на стол.

Отметим, легендарная Котлета по-киевски это разновидность котлеты в виде отбитого куриного филе, в которое завернут кусочек холодного сливочного масла. По одной из легенд, котлету из куриного филе придумал повар Николя Апперт. Американцы же уверены, что котлета по-киевски называется так из-за популярности блюда среди мигрантов из Украины.

Некоторые повара советуют после обжарки котлеты по-киевски на сковороде до румяной корочки довести котлету до готовности в духовке, разогретой до 200 °С.

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