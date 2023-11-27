В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить печеночный паштет с клюквенным желе.
"Закуска, которая прекрасно подойдет на завтрак, перекус и праздничный стол, она вкусна и полезна и готовится очень легко и быстро", — советует Пава из "Мастер Шеф".
Для приготовления паштета победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:
- печень куриная – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- специи – по желанию (сушеные томаты, базилик)
- вино белое сухое - 70 мл
- сливки 20% – 100 мл
- сливочное масло – 50 г
- соль, перец
Для клюквенного желе:
- клюква – 100 г
- вода - 50 мл
- сахар – 1 ст.л.
- агар-агар – 2 г
Лук победитель "Мастер Шеф" нарезает полукольцами, морковь – небольшими кусочками, зубчики чеснока – пополам.
На противень, застеленный пергаментом выкладываем промытую куриную печень, нарезанные овощи, добавляем специи, поливаем вином и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.
Запеченную печень с овощами звезда "Мастер Шеф" перебивает блендером до однородности, затем добавляет сливки, мягкое сливочное масло, перемешивает и перетирает смесь через сито.
Чтобы приготовить клюквенное желе, Пава из "Мастер Шеф" перебивает блендером клюкву вместе с сахаром и водой, а затем перетирает через сито. После этого добавляем агар-агар, ставим на огонь и даем смеси прокипеть одну минуту.
Печеночный паштет выкладываем в красивую мисочку или креманку, разравниваем, а сверху заливаем клюквенным желе. Ставим в холодильник, чтобы желе застыло, и можно смаковать.
Последние новости Украины:
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.