В этот раз на своей странице в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский показал, как приготовить печеночный паштет с клюквенным желе.

"Закуска, которая прекрасно подойдет на завтрак, перекус и праздничный стол, она вкусна и полезна и готовится очень легко и быстро", — советует Пава из "Мастер Шеф".

Для приготовления паштета победитель "Мастер Шеф" берет следующие ингредиенты:

печень куриная – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

специи – по желанию (сушеные томаты, базилик)

вино белое сухое - 70 мл

сливки 20% – 100 мл

сливочное масло – 50 г

соль, перец

Для клюквенного желе:

клюква – 100 г

вода - 50 мл

сахар – 1 ст.л.

агар-агар – 2 г

Лук победитель "Мастер Шеф" нарезает полукольцами, морковь – небольшими кусочками, зубчики чеснока – пополам.

На противень, застеленный пергаментом выкладываем промытую куриную печень, нарезанные овощи, добавляем специи, поливаем вином и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут.

Запеченную печень с овощами звезда "Мастер Шеф" перебивает блендером до однородности, затем добавляет сливки, мягкое сливочное масло, перемешивает и перетирает смесь через сито.

Чтобы приготовить клюквенное желе, Пава из "Мастер Шеф" перебивает блендером клюкву вместе с сахаром и водой, а затем перетирает через сито. После этого добавляем агар-агар, ставим на огонь и даем смеси прокипеть одну минуту.

Печеночный паштет выкладываем в красивую мисочку или креманку, разравниваем, а сверху заливаем клюквенным желе. Ставим в холодильник, чтобы желе застыло, и можно смаковать.

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