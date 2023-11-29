Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская представила оригинальный рецепт: мидии, маринованные в масле с травами, в сопровождении печеного картофеля. В начале процесса беремся за картофель, который замечательно заменяет обычную картошку фри в этом блюде, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Половину картофеля обсыпаем травами, добавляем 3 зубчика чеснока и 1 ст. л. сливочного масла. На фольгу насыпаем ложку соли, выкладываем картофель сверху и снова посыпаем солью. Заворачиваем в фольгу и запекаем при 180°С в течение 1 часа. Кулинар рекомендует использовать крупные куски - по 300 г каждый, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Далее приготавливаем берблан (переводится с французского как "белое масло"):

Половину лука-шалота режем методом созле. В сотейник добавляем 40 мл белого сухого вина и выпариваем вместе с луком, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.

Подготавливаем 150 г сливочного масла, порезанного кусочками. Постепенно добавляем его в сотейник, постоянно помешивая. В конце добавляем 50 мл жирных сливок, соль и перец.

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, теперь переходим к зеленому маслу из укропа и петрушки!

Берем по 50 г каждого вида зелени, кладем в блендер и добавляем 50 мл растительного масла. Мешаем до получения "каши", выливаем в сотейник и подогреваем до 65-70°С. Еще раз перемалываем в блендере, процеживаем через марлю и ставим охлаждаться, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Таким образом, мы получаем уникальное зеленое масло.

Затем выкладываем горячий картофель в глубокую тарелку, прямо с кожурой. Добавляем наше берблан-масло, аккуратно перемешиваем – должен образоваться красивый мраморный узор. Обильно поливаем соусом и щедро укладываем мидии! Чем их больше, тем вкуснее, подметила "Мастер Шеф" Мартыновская.

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