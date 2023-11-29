Кулинарный специалист Татьяна Литвинова представила метод приготовления традиционного английского кекса с сухофруктами и ромовой пропиткой. Готовый десерт можно употреблять сразу, но наилучший вкус он приобретет через несколько дней, когда хорошо пропитается, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Ингредиенты для английского рождественского кекса:

250 г пшеничной муки

250 г сливочного масла

250 г сахара

10 г ванильного сахара

Цедра апельсина

4 яйца

10 г разрыхлителя

300 г орехов (миндаль, грецкий)

400 г сухофруктов (чернослив, курага, клюква, инжир, клубника)

100 мл рома или сок 1 апельсина (для пропитки)

Приготовление:

Миксером венчаем масло, сахар, ванильный сахар и цедру. Добавляем по одному яйцу и взбиваем. Смешиваем разрыхлитель с мукой и добавляем в тесто. Затем вводим сухофрукты и орехи, аккуратно перемешиваем. Важно сохранить крупные кусочки орехов, не измельчая их слишком сильно, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Утрамбовываем тесто в форму, предпочтительно с отверстием посередине, чтобы кекс равномерно пропекся. Затем выпекаем тесто в духовке в течение 1,5–2 часов.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, проверяем готовность деревянной шпажкой, так как ключевым моментом в приготовлении кекса является его полное пропекание. Если шпажка остается сухой, вынимаем кекс, оставляем его остыть, затем прокалываем 10–15 раз шпажкой и наливаем сок или ром.

Кекс можно употреблять сразу, но лучший результат достигается после недельного выдерживания и насыщения вкусами.

Перед подачей украшаем кекс сахарной пудрой, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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