На этот раз судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусную грибную похлебку в баняке.
"Мастер Шеф" Ярославский объяснил, что такую юшку можно готовить как на природе, так и дома, как из свежих грибов, так и из замороженных, но есть несколько важных нюансов.
На казан похлебки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- 1 кг молодых свежих лесных грибов
- 2 средние луковицы
- 1 морковь
- 500 г очищенного картофеля
- 2.5 л воды или бульона
- 2 яйца
- 6 ложек муки
- 200 г сметаны
- пучок зелени
- соль, растительное масло и перец
Чтобы приготовить грибную юшку на природе, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо промывает грибы, режет их на куски и обжаривает на растительном масле. Затем добавляем нарезанную морковь, а немного позже лук, даем ему обжариться и заливаем все водой или бульоном. Варим 15 минут, добавляем картофель и оставляем вариться еще на 15 минут.
Тем временем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит гвлушки: смешивает яйца с мукой и солью до консистенции сметаны и ложкой добавляет эту массу в кипящую юшку. Также добавляем в юшку сметану, измельченную зелень, соль и перец, также очень хорошо подойдет чабрец и фенхель.
Для приготовления юшки дома "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала готовит бульон, добавляет в него обжаренные грибы, далее зажарку из лука и моркови, затем картофель и все остальное.
"Если готовлю из замороженных грибов: 👉еще из морозилки грибы хорошо промываю, затем размораживаю на дуршлаге. 👉собираю воду, стекающую в миску, затем грибы выкручиваю, выжимаю через полотенце избыточную воду. 👉грибы после такой процедуры хорошо жарятся, а водичку упариваю и использую как настоящий ароматизатор грибов в блюдах", – добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.
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