На этот раз судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить вкусную грибную похлебку в баняке.

"Мастер Шеф" Ярославский объяснил, что такую ​​юшку можно готовить как на природе, так и дома, как из свежих грибов, так и из замороженных, но есть несколько важных нюансов.

На казан похлебки "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

1 кг молодых свежих лесных грибов

2 средние луковицы

1 морковь

500 г очищенного картофеля

2.5 л воды или бульона

2 яйца

6 ложек муки

200 г сметаны

пучок зелени

соль, растительное масло и перец

Чтобы приготовить грибную юшку на природе, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо промывает грибы, режет их на куски и обжаривает на растительном масле. Затем добавляем нарезанную морковь, а немного позже лук, даем ему обжариться и заливаем все водой или бульоном. Варим 15 минут, добавляем картофель и оставляем вариться еще на 15 минут.

Тем временем "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит гвлушки: смешивает яйца с мукой и солью до консистенции сметаны и ложкой добавляет эту массу в кипящую юшку. Также добавляем в юшку сметану, измельченную зелень, соль и перец, также очень хорошо подойдет чабрец и фенхель.

Для приготовления юшки дома "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала готовит бульон, добавляет в него обжаренные грибы, далее зажарку из лука и моркови, затем картофель и все остальное.

"Если готовлю из замороженных грибов: 👉еще из морозилки грибы хорошо промываю, затем размораживаю на дуршлаге. 👉собираю воду, стекающую в миску, затем грибы выкручиваю, выжимаю через полотенце избыточную воду. 👉грибы после такой процедуры хорошо жарятся, а водичку упариваю и использую как настоящий ароматизатор грибов в блюдах", – добавил "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

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