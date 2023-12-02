Живое дерево или искусственное, какой высоты оно должно быть - эти советы помогут вам сузить выбор и найти лучшее дерево для вашего дома.

Для многих семей ежегодный обряд выбора елки — веселая традиция, но к ней нельзя относиться легкомысленно.

У некоторых людей есть список критериев, которые важны для них.

Сколько у вас места?

Прежде чем идти в магазин или базар с рождественскими елками, обязательно измерьте комнату, в которой вы планируете поставить елку. Если ваше пространство ограничено и вам нужно втиснуть дерево в угол, выберите более узкое дерево. Имейте в виду, что снаружи на рынке дерево может выглядеть не таким большим, каким оно есть на самом деле.

2. Живое дерево или искусственное дерево?

Выбор между живыми и искусственными деревьями - это вопрос личных предпочтений и практичности. Живые деревья создают ощущение традиционности и восхитительный аромат, но они требуют большего ухода.

С другой стороны, «искусственные деревья обеспечивают удобство и единообразие и могут стать единоразовой инвестицией, рассчитанной на несколько лет.

Искусственные деревья проще установить, и в большинстве из них есть освещение ; просто подключите елку к розетке. Искусственная елка может быть лучшим вариантом для семей, в которых существует проблема аллергии.

3. Если живая елка, то какого вида?

Как только вы узнаете, какая высота дерева вам нужна для вашего помещения, покупатели живых деревьев должны ответить на еще один важный вопрос: какой вид лучше всего соответствует их требованиям: является ли аромат более важным, чем цвет хвои? Будете ли вы вешать на ветки тяжелые украшения? Вот о чем следует подумать, прежде чем вы попадете на участок с деревьями.

Что касается настоящих деревьев, также подумайте о подставке, которую вы используете.

Ищите подставки, специально предназначенные для надежного удержания высоты вашего дерева. Если у вас дома есть домашние животные или маленькие дети, рассмотрите вариант с широким основанием, которое с меньшей вероятностью опрокинется.

Источник: bobvila.

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