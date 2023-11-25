Олег Скрипка рассказал о своем коллеге из группы "Вопли Видоплясова", который сейчас воюет против оккупантов на передовой.

В этот раз на своей странице в Instagram лидер "Вопли Видоплясов Олег Скрипка разместил важное объявление.

Олег Скрипка рассказал, что его коллега по группе "Вопли Видоплясова", музыкант Евгений Рогачевский и его сын, защищающие Украину на передовой, нуждаются в срочной помощи.

"Друзья, поддержим нашего друга, коллегу, побратима Евгения Рогачевского и воинскую часть, в которой он служит🇺🇦", – отметил Олег Скрипка.

"Уже почти два года моей жизни выпали из концертной деятельности с моей родной группой ВР и из семейного уюта. Но считаю, мое место сейчас здесь – в армии. Потому что должны вместе защитить независимость нашего государства, которое пытается убить проклятый российский империализм", – подчеркнул Евгений Рогачевский.

Гитарист группы "Вопли Видоплясова" вместе со своим сыном сейчас работают в составе 112 ОБрТрО на восточном фронте на передовой (граница Донецкой и Луганской областей). Защитники не имеют финансовой возможности самостоятельно приобрести технологические средства, крайне необходимые для сохранения их жизней, поэтому вынуждены просить о помощи.

В частности бойцам срочно нужен защитный анти-FPV «купол», прибор ночного видения и рации Motorola DP4800e. Общая цель сбора – 290 тысяч гривен.

"Братья, я знаю, что вы есть! Я зову вас, отзовитесь!", – добавил Евгений Рогачевский из "Вопли Видоплясова".

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