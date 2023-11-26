Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездным гостем которого стал ведущий популярных украинских шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорий Решетник показал оригинальный рецепт полтавских галушек с грибами. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

кефир – 100 мл

соль – 1 ст. л.

мука – 300 г

разрыхлитель – 1 ст. л.

растительное масло – 15 мл

яйца – 2 шт.

вода - 500 мл

сливочное масло – 1 ст. л.

черные лисички (или любые другие грибы) – 200 г

Также Евгений Клопотенко советует добавить в блюдо 1 ст.л. украинских специй, например, любисток, бузину или багульник.

Евгений Клопотенко объяснил, что есть несколько видов галушек, и в этот раз он решил приготовить щипаные галушки, тесто для которых должно быть достаточно жидким.

Соединяем муку, разрыхлитель, кефир, соль, растительное масло и яйца, хорошо все перемешиваем – и тесто готово.

Далее Евгений Клопотенко начинает в кипящую хорошо подсоленную воду добавлять по 1 ч.л. теста. Варим галушки 3-4 минуты – за это время они увеличатся в 2,5-3 раза и при этом не разварятся.

Лисички Евгений Клопотенко предварительно замачивает в холодной воде на 15 минут, а затем обжаривает на разогретой сковороде со сливочным маслом.

Отваренные галушки выкладываем к грибам на сковороду и обжариваем все вместе 1,5-2 минуты, добавляя специи.

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