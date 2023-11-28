Победительница третьего сезона проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская поделилась уникальным рецептом Мильфея, изысканного десерта с заварным кремом, который может стать интересной альтернативой обычному Наполеону. В отличие от Наполеона, который часто путают с Мильфеем из-за схожести многослойной структуры и заварного крема, Мильфей ценится за хрустящие коржи, подмечает "Мастер Шеф" Мартыновская.

Рецепт Мильфея с кремом Патисьер и ананасом:

Ингредиенты:

500 г слоеного бездрожжевого теста

2 ст. л. сахарной пудры

Для крема:

500 мл молока

2 яйца

80 г сахара

20 г кукурузного крахмала

100 г сливочного масла

1 свежий ананас

1 ч. л. корицы.

Приготовление:

Для крема разогреть молоко почти до кипения. Взбить яйца с сахаром и добавить крахмал. Постепенно влить горячее молоко в яйцевую массу, перемешать и вернуть на огонь. Довести до кипения, варить 4-5 минут, постоянно помешивая. Процедить крем, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Охлажденному крему добавить масло, перемешивая. Покрыть пленкой "в контакт" и поставить в холодильник.

"Мастер Шеф" Мартыновская добавляет, тесто раскатать до толщины 3-4 мм, выпекать под решеткой при 180 °C 20 минут.

Снять пергамент и решетку, посыпать тесто сахарной пудрой и держать в духовке еще 8-10 минут.

Нарезанный ананас смешать с корицей. Собрать слои из коржей, крема и ананаса, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

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