Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт особенных галушек с курицей в полтавском стиле. По словам кулинара, ранее он жил в Полтаве и был влюблен в данное блюдо. В настоящее время трудно найти такое нежное тесто с простоквашей, поэтому его можно заменить густым кефиром.

Ингредиенты для 3 порций:

165 г густого кефира

1 желток (или без желтка, если вы хотите использовать меньше яиц)

250 г муки

Соль и 2-2,5 г соды

2-3 бедра курицы (380-400 г мякоти)

140-160 г лука

Растительное масло для жарки

100 г сметаны

Чабрец, соль и перец

Для начала приготавливается рагу из курицы. Окорочка очищаются от кожи и костей, режутся на кусочки размером примерно 2x2 см и обжариваются на растительном масле. Важно раскладывать кусочки на хорошо разогретую сковороду и дать им подрумяниться, не перемешивая. Затем их переворачивают, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Поджаренное мясо перемещается в сотейник, а на той же сковороде обжаривается мелко нарезанный лук на среднем огне до получения ароматного и золотистого цвета. По желанию добавляется чабрец (сушеный), добавляет "Мастер Шеф" Ярославский.

Готовый лук добавляется к курице в сотейник, заливается водой или бульоном чуть выше уровня продуктов и томится на медленном огне в течение 1-1,5 часов, чтобы лук стал мягким и сочным. В процессе готовки добавляется соль и перец, а когда часть жидкости испарится, вливается домашняя сметана (20-25%).

"Мастер Шеф" Ярославский делится, затем готовится тесто. Кефир смешивается с желтком и солью, добавляется просеянная мука и сода, затем быстро замешивается. Тесто откладывается на 10 минут для отдыха, пока готовится пароварка — кастрюля с марлей и миской сверху.

Из теста формируются "жгуты" диаметром 2 см, которые нарезаются на кусочки и слегка обсыпаются мукой, рассказывает "Мастер Шеф" Ярославский.

Кушанье варится на пару 2 минуты, после чего выкладывается в миску, предварительно смазанную растительным маслом.

Когда все галушки готовы, их соединяют с рагу и тушат 3-5 минут. В конце добавляется зелень укропа и лука.

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