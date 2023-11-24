По старому стилю 25 ноября чествуют патриарха Иоанна Милостивого и Милостивую икону Божьей Матери.
В народе день называют Иваном Снежным, ведь 25 ноября обычно стоит снежная погода.
В этот народный праздник наши предки старались обязательно попасть на рынок и затариться товарами на зиму.
Ехали на большой телеге, дабы увезти больше товаров. Именно в этот день закупались дровами на зиму.
В народный праздник 25 ноября существовал особый ритуал - любую сложную работу полагалось выполнить с утра и на голодный желудок. Издавна верили, что после этого даже самое трудное дело пройдет успешно.
Также в этот день нужно прислушаться к советам близких, потому что они принесут пользу и помогут в будущем.
25 ноября считается неудачным днем для рыбалки, также нельзя ловить раков.
Сжигать листья в этот день не стоит, однако можно сделать из листьев компост.
Не стоит игнорировать советы родных в этот день, ведь они вам пригодятся.
Существуют приметы о погоде 25 ноября, так, например, если в этот день выпал снег - значит он пролежит до самой весны.
Прилетели зимние птицы - снегири, сойки и синицы, значит скоро наступит настоящая зима.
Снег весь день в этот день - к поздней и холодной весне.
Если видите много золы в печи - ждите скорого похолодания.
Источник: Униан.
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