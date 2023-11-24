По старому стилю 25 ноября чествуют патриарха Иоанна Милостивого и Милостивую икону Божьей Матери.

В народе день называют Иваном Снежным, ведь 25 ноября обычно стоит снежная погода.

В этот народный праздник наши предки старались обязательно попасть на рынок и затариться товарами на зиму.

Ехали на большой телеге, дабы увезти больше товаров. Именно в этот день закупались дровами на зиму.

В народный праздник 25 ноября существовал особый ритуал - любую сложную работу полагалось выполнить с утра и на голодный желудок. Издавна верили, что после этого даже самое трудное дело пройдет успешно.

Также в этот день нужно прислушаться к советам близких, потому что они принесут пользу и помогут в будущем.

25 ноября считается неудачным днем для рыбалки, также нельзя ловить раков.

Сжигать листья в этот день не стоит, однако можно сделать из листьев компост.

Не стоит игнорировать советы родных в этот день, ведь они вам пригодятся.

Существуют приметы о погоде 25 ноября, так, например, если в этот день выпал снег - значит он пролежит до самой весны.

Прилетели зимние птицы - снегири, сойки и синицы, значит скоро наступит настоящая зима.

Снег весь день в этот день - к поздней и холодной весне.

Если видите много золы в печи - ждите скорого похолодания.

Источник: Униан.

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