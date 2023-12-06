Рядовка — это достаточно распространенные, но недостаточно известные грибы. Настоящие знатоки грибов знают, что эти экземпляры идеально подходят для приготовления разнообразных блюд. Их можно засолить, варить или просто замариновать на зиму. При этом готовить их легко и просто, и в результате они всегда получаются очень вкусными и ароматными. Достаточно ознакомиться с общей технологией приготовления рядов, и каждый может в дальнейшем добавить что-нибудь свое к выбранным рецептам. Несколько простых рецептов рядовки читайте на сайте Politeka.

Самый простой и быстрый способ приготовления рядовок – это варка. Вам нужно только тщательно очистить их и вымыть. Затем грибы кладут в кастрюлю с кипящей водой и кипятят в течение 20 минут. После этого воду выливают, а грибы обливают холодной водой. Солить воду не обязательно, это зависит от дальнейшего использования.

Относительно соления, стандартная норма – 10 г соли на 2 литра воды. Отварные грибы можно обжарить, замариновать или просто заморозить. Также их можно использовать в супах, соусах, запеканках и салатах. Этот способ приготовления рядов очень прост. Однако, следует помнить, что он возможен только при наличии свежесобранных, чистых и не червивых грибов.

Засолить рядовки не сложнее, чем варить, и действительно существуют разнообразные рецепты, но рекомендуется начать с основ, чтобы создать собственный и уникальный способ приготовления. Во-первых, оптимально проводить соление рядов осенью, когда уже холодно и осенняя рядовка имеет более плотную и хрустящую консистенцию по сравнению с весенней. Во-вторых, рекомендуется засаливать рядовки небольшие и чем меньше, тем лучше. Слишком большие грибы во время засолки могут стать жесткими, и это не понравится всем.

Что касается самого процесса соления, он очень похож на варку, за исключением того, что в кастрюлю с водой следует добавить лавровый лист, достаточно соли и специй. Готовить грибы этим способом немного дольше – примерно 45 минут кипения. После этого их вместе с соленым рассолом переводят в банку, закрывают крышкой и оставляют в прохладное место на 40 дней. Готовить соленые рядовки очень просто и быстро. По желанию можно добавить различные специи и приправы к маринаду.

Методы маринования рядов очень просты и похожи на другие виды приготовления рядовки. Основное отличие состоит в пропорциях соли, воды и уксуса. Во время процесса приготовления грибы отвариваются в обычной воде без соли и любых ароматических добавок. После этого их разлагают в посуду, заливают маринадом и подвергают стерилизации. Готовы к употреблению они становятся буквально через две недели. В сравнении с солеными рядовками эти грибы отличаются более нежным и насыщенным вкусом.

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