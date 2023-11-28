Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил рецепт лучшего, по его мнению, запеченного сала с мясом.

Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложилу лучший рецепт для запеченного сала. Этот рецепт подходит как для грудинки, так и для щековины, причем запеченный вариант наиболее подходящий и сочный, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Ингредиенты (на один килограмм сала):

60-70 г крепкой горчицы

Молотый черный и ароматный перец

40-50 г чеснока

5−6 лавровых листочков

Соль

Также понадобится фольга. И вот мой секрет - подкопченная паприка и несколько капель соевого соуса.

Рецепт:

Обычно сало продают подсоленным, поэтому советую вымачивать его в воде с солью (25 г соли на 1 л воды) 4-6 часов, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

Вынимаем сало из воды и вытираем его полотенцем. Натираем сало крепкой горчицей, молотым перцем и тертым чесноком. Добавляем молотую паприку и соевый соус.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, складываем сало пополам, кожей наружу, и укладываем внутрь лавровый лист. Даем промариноваться 4-6 часов.

Заворачиваем сало в фольгу и отправляем в разогретую до 190 градусов духовку на 40 минут. Через 40 минут раскрываем фольгу и проверяем, подрумянилась ли кожура. Если нет, оставляем сало подрумяниваться еще 10-12 минут при температуре 200 градусов, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

Вынимаем из духовки и можно подавать, наслаждаясь великолепным вкусом, особенно с чёрным хлебом и хреном.

Последние новости Украины:

Напомним, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт идеальных домашних чебуреков.

Как сообщала Politeka, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал очень простой и вкусный рецепт шарлотки.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский поделился рецептом невероятно вкусных ленивых вареников.