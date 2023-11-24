Белокочанная капуста, замаринованная вместе со свеклой, морковью и чесноком, приобретает приятный яркий малиновый оттенок благодаря постепенной окраске от свеклы. Капуста нарезается на небольшие «лепестки». Замаринованная капуста отлично подходит для закуски к горячим напиткам. И она, безусловно, понравится любителям острой корейской кухни. Politeka подготовила простой рецепт этого вкусного блюда.

Ингредиенты:

1,2 кг капусты (1 средний кочан капусты)

200 г свеклы

100 г моркови

5 зубчиков чеснока

5-6 ст. растительного масла

Маринад:

1 литр воды

200 мл уксуса 9%

1/2 стакана сахара

2 ст. соли

Приготовление: В кастрюлю наливаем литр воды и доводим до кипения. Добавляем сахар, соль, перемешиваем, охлаждаем до теплого состояния. Капусту нарезаем пластинками в ширину около 3-4 см. Свеклу и морковь чистим, затем режем брусочками. Затем чистим чеснок и нарезаем тонкими пластинами. Готовим три литровых банка или одну трехлитровую. В банку на дно укладываем слой капусты. Сверху кладем несколько брусочков свеклы, моркови и несколько пластин чеснока.

Таким образом, поочередно укладываем в банку все овощи, плотно прижимая каждый слой. Сверху в каждую литровую банку добавляем по 2 ст.л. растительного масла. К маринаду добавляем уксус, перемешиваем. Заливаем маринадом подготовленные овощи. Накрываем крышкой, но не плотно и оставляем при комнатной температуре на 2 дня. Затем переставляем в холодильник еще на 1 день. Готовая капуста в банке приобретает хрустящую консистенцию и острый сбалансированный вкус. Лепестки капусты окрашиваются в приятный малиновый цвет.

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