Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна", звездной гостьей которого стала ведущая Надежда Матвеева, предложил приготовить любимое блюдо Тараса Шевченко — борщ с карасями. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты (на 2,5 л воды):

караси - 5 небольших для борща + несколько для подачи

пшеничная мука – 1 ст. л.

лук – 1 шт.

свекла – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 4 шт.

капуста - 200 г

свекольный квас – 300 мл

растительное масло – 50 мл

соль – по вкусу





Евгений Клопотенко нарезает пять карасей на небольшие кусочки, обваливает их в муке и жарит на сковороде с небольшим количеством растительного масла 15–20 минут, добавляя немного соли. После этого добавляем в сковороду немного воды и тушим рыбу еще 5-10 минут, чтобы караси стали мягкими.

Далее Евгений Клопотенко перекладывает содержимое сковороды в кастрюлю с водой, добавляем прямо с шелухой луковицу, разрезанную пополам, и варит бульон 15–20 минут.

Затем добавляем нарезанные овощи: морковь, картофель и половину свеклы – и варим борщ еще 20 минут, чтобы картофель приготовился. Тогда добавляем оставшуюся свеклу, нарезанную капусту, свекольный квас и подсаливаем борщ.

Караси, которые будем использовать для подачи, целыми обваливаем в муке и обжариваем на растительном масле.

Евгений Клопотенко насыпает готовый борщ в тарелку, сверху выкладывает жареного карася и посыпает блюдо свежим укропом.

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