Анастасия Приходько призналась, почему не рассказывала многое из прошлых скандалов с Меладзе.

После "Евровидения-2009" отношения между Анастасией Приходько и Константином Меладзе испортились. Меладзе начал передавать песни Приходько другим артистам, лейбл прервал с ней сотрудничество, и ее отправили из Москвы в Киев. Певица утверждает, что Меладзе стремился уничтожить ее как артистку, еще на конкурсе было очень тяжело.

Приходько, сталкиваясь с трудностями, начала самостоятельно заниматься своим творчеством. Когда ей удалось восстановить свою карьеру, Меладзе снова появился в ее жизни, предложив им вести проект вместе. Продюсер напомнил ей о действующем контракте, вынудив ее согласиться на сотрудничество, которое стало для нее новым испытанием.

"Ко мне относились, как к маленькой девочке, не способной решить какой-то важный вопрос. Сидят важные люди и решают. Помню времена, даже когда мне есть было нечего. Администраторы мне картошку покупали жаренную. Мне давали тысячу рублей в день и я должна была приносить чеки, чтобы знали, куда я их тратила" - делится Приходько.

Она также вспомнила, Меладзе предложил Приходько участвовать в проекте, предупредив, что он заберет большую часть гонораров, а ей придется довольствоваться лишь 10%. Это стало для артистки вторым трудным испытанием, которое она смогла пережить.

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