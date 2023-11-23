Екатерина Александрийская считается покровительницей брака и семейной жизни.
Наши предки 24 ноября утром обязательно шли в церковь, дабы помолиться святой и поставить свечу.
По старому стилю церковь 24 ноября церковь вспоминала преподобного Федора Студита.
Народный праздник 24 ноября называют Катерина Санница, Катеринин день, Федор Студит, Федор Мороз.
К этому дню старались закончить сельскохозяйственные работы, привести в порядок сарай, убрать и замульчировать огород.
Наши предки считали, что если до 24 ноября закончить все дела в огороде и в саду - следующий год будет урожайным.
Также раньше в этот день незамужние девушки вечером гадали на суженого: выбирали случайную головку чеснока, чистили ее и считали зубчики - если их четное количество, в следующем году будет свадьба. Однако, если нечетное - девушка ещё год будет незамужней.
В День святой Екатерины девушки гадали используя ветку вишни, ее ставили в воду и ждали, расцветет ли она до Рождества, если да - в следующем году девушка выйдет замуж.
В праздник 24 ноября для крепкого здоровья хозяйки должны были приготовить блюдо из выращенных на своем огороде овощей.
Существуют и запреты в этот день, так, 24 ноября лучше не унывать и не грустить, не рекомендуется готовить еду в плохом настроении.
Лениться 24 ноября сулит финансовые проблемы.
Не нужно рассказывать о планах - есть риск, что они не сбудутся.
Нельзя одалживать, дарить и принимать в подарок полотенца.
Этот день неподходящий дня свадьбы - брак, скорее всего, быстро распадется.
Существуют приметы о погоде 24 ноября: на рябине, калине и ежевике осталось много ягод - грядущем году ягоды хорошо уродятся.
Гуси вышли в этот день на лед - Рождество будет теплым.
Источник: Униан.
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