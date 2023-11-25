Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" вместе с актером, ведущим и юмористом Владимиром Жогло решил приготовить украинскую толчанку с куриным шницелем. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, проскрольте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

картофель – 300 г

желтый горох – 100 г

фасоль – 100 г

мак – 1-2 ст. л.

сливочное масло – 2 ст. л.

сыр – по вкусу

растительное масло – 1 ст. л.

куриное филе – 1 кг

соль, чабрец – по вкусу

мелкие сухари – 100 г

Картошку Евгений Клопотенко чистит, разрезает на куски и отваривает. Отдельно варим до готовности горох – примерно 40 минут. Фасоль можно предварительно не замачивать, просто варим ее примерно 1 час.

Из картофеля, гороха и фасоли сливаем воду и объединяем все три ингредиента в одной емкости. После этого Евгений Клопотенко добавляет в смесь мак и толчет все до однородности. Также можно добавить в толчанку 20 г сливочного масла.

Пласты из куриного филе Евгений Клопотенко обжаривает на разогретой сковороде со смесью сливочного и растительного масла 1:1 – по 3-4 минуты с каждой стороны. А чтобы избавиться от лишнего жира, выкладываем шницели на бумажное полотенце. После этого солим куриный шницель и добавляем немного тимьяна.

Для подачи Евгений Клопотенко выкладывает на тарелку толчанку и посыпает ее украинским сыром из молока коров серой породы, выкладывает куриный шницель и посыпает его сухарями.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.