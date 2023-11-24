Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе своего звездного гостя, которым стал украинский актер, ведущий и юморист Владимир Жогло, предложил украинское аутентичное блюдо на замену итальянским ньокки.
Клопотенко решил приготовить картофельные палюшки. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).
Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:
- картофель – 4 шт. среднего размера
- сливочное масло – 20 г
- яйцо – 1 шт.
- соль – по вкусу
- крахмал – 2 ст. л.
- мука – 2 ст. л.
- сало – 100 г
- сметана – 1 ст. л.
Сначала Евгений Клопотенко отваривает картофель и делает из него пюре. Для палюшек, чтобы они хорошо держали форму, пюре должно быть сухим, поэтому из картофеля нужно максимально слить жидкость и к нему не нужно добавлять сливочное масло.
К пюре добавляем яйцо, соль, крахмал, муку и перемешиваем картофельное тесто до однородности.
Формируем из картофельного теста палюшки размером с палец. При этом если тесто будет липнуть к рукам, то к нему следует добавить еще немного муки. Варить палюшки нужно в горячей подсоленной воде в течение 2-3 минут после закипания.
К палюшкам Евгений Клопотенко готовит шкварки: просто нарезаем сало на кусочки и выжариваем его на сковороде.
Для подачи выкладываем готовые палюшки на тарелку, посыпаем их шкварками и добавляем ложку сметаны.
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