Евгений Клопотенко в эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" по просьбе своего звездного гостя, которым стал украинский актер, ведущий и юморист Владимир Жогло, предложил украинское аутентичное блюдо на замену итальянским ньокки.

Клопотенко решил приготовить картофельные палюшки. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

картофель – 4 шт. среднего размера

сливочное масло – 20 г

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

крахмал – 2 ст. л.

мука – 2 ст. л.

сало – 100 г

сметана – 1 ст. л.

Сначала Евгений Клопотенко отваривает картофель и делает из него пюре. Для палюшек, чтобы они хорошо держали форму, пюре должно быть сухим, поэтому из картофеля нужно максимально слить жидкость и к нему не нужно добавлять сливочное масло.

К пюре добавляем яйцо, соль, крахмал, муку и перемешиваем картофельное тесто до однородности.

Формируем из картофельного теста палюшки размером с палец. При этом если тесто будет липнуть к рукам, то к нему следует добавить еще немного муки. Варить палюшки нужно в горячей подсоленной воде в течение 2-3 минут после закипания.

К палюшкам Евгений Клопотенко готовит шкварки: просто нарезаем сало на кусочки и выжариваем его на сковороде.

Для подачи выкладываем готовые палюшки на тарелку, посыпаем их шкварками и добавляем ложку сметаны.

Последние новости Украины:

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала улучшенный рецепт фаршированных помидоров.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский дал рецепт вкусного кисло-сладкого соуса.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" дал рецепт трендового блюда для завтрака.