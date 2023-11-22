Защитник Виталий Верес для видео о своем боевом пути хотел использовать песню "Фортеця Бахмут", поэтому обратился к участнику группы "Антитела" Сергею Вусику, чтобы получить на это разрешение. Но боец ​​получил резкий ответ.

На официальной странице группы "Антитила" в Instgram разместили видеообращение Сергея Вусика, в котором он извинился и попытался объяснить ситуацию.

"Я признаю, что был не прав. Я никоим образом не хотел обидеть или унизить военного. Да, я не разобрался и не углубился в то, с кем разговариваю, и в силу тяжелых графиков и нашествия в комментариях под видео или в личных сообщениях, кучи ботов, и других разных личностей… ответил довольно резко", – заявил Сергей Вусик из "Антитела".

Музыкант группы "Антитела" объяснил, что песня "Фортеця Бахмут" с первого дня была выложена в свободный доступ к использованию без каких-либо запретов, а в сообщении Виталия его удивила просьба, чтобы его отметили.

"Мы поддерживаем раненых военных по всему миру, и взяли под опеку детей погибших наших побратимов. Антитела всегда имели принципиальную гражданскую позицию, и с 2014 года были рядом с вооруженными силами как волонтеры и как военные с 24 февраля 2022 года", - добавил Сергей Вусик.

Напомним, Тополя с "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.

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