Украинцы предлагают ввести новый праздник, а именно празднование Дня жены военнослужащего – День Берегини.

Украинские женщины, матери и жены военнослужащих играют немаловажную роль в мотивации защитников.

Об этом говорится в петиции на сайте президента Украины.

"Прошу, Вас, от имени всех военнослужащих создать Закон, по которому будет введен в перечень выходных дней День матери и жены военнослужащего - День Берегини", - говорится в обращении.

Автор петиции Олещук Назар добавил, что праздник будет символизировать уважение к женщинам Украины.

"Этот день уважения будет символизировать традиции глубокого уважения к женщинам Украины. Более того, в условиях войны украинские женщины, матери и жены военнослужащих играют важную роль в мотивации военных, сохранении домашнего обихода, воспитании детей. Считаю, что данный день будет данью их упорной и вдохновенной ежедневной работе», - резюмировал автор.

Петиция на 21 ноября набрала 473 голосов из 25000 необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент. На подписание обращения есть еще 89 дней.

К слову, Рождественский пост по новому лианскому календарю начался и завершится 24 декабря.

По поводу начала Рождественского поста свое обращение к украинцам сделал Митрополит Эпифаний.

Митрополит Эпифаний отметил, что в этом году в Украине постятся в соответствии с новыми календарными рамками.

«Уже через сорок дней, 25 декабря, мы будем отмечать светлый праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа, – и по сей день мы должны подойти обновленными, духовно очищенными», - отметил митрополит Эпифаний.

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Также сообщалось, что митрополит Епифаний рассказал, что изменится в связи с переходом на новый календарь.

Переход на новый календарь – что будет с теми, кто не согласен.