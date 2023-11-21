Звезда шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала украинцам, как приготовить невероятно вкусный минтай с соусом и гарниром.

"В 100 граммах минтая содержится всего 110 калорий и 23 грамма белка – это же просто топчик для диетического питания. А еще - 1,2 г жиров, 600 мг из которых составляют именно омега-3, которые крайне необходимы для работы сердечной мышцы, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, снижения плохого холестерина", – советует "Мастер Шеф" Мартыновская.

Сначала судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская готовит соус из печеных томатов. Для этого просто запекаем помидоры в разогретой до 200 градусов духовке, пока они не начнут карамелизоваться снизу. Затем чистим их от кожуры, перебиваем блендером и добавляем соль и перец.

В качестве гарнира к минтаю "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предлагает сварить киноа – самую богатую по содержанию белка кашу, но важно ее промыть перед приготовлением, чтобы не было горького привкуса.

Также "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская добавляет в это блюдо сырую цветную капусту. Разбираем ее на маленькие соцветия и заправляем лимонным/лаймовым соком + чуть-чуть филе цитруса, немного каперсов, оливковое масло, соль, перец.

Рыбу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская готовит «почти на пару». На дно кастрюли кладем веточки чабреца, кольца лимона и наливаем немного воды, сверху выкладываем филе минтая, накрываем крышкой и через 5 минут выключаем эту «пароварку».

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