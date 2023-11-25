Звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом рецептом восхитительных банановых панкейков без добавления сахара и обычной муки. Вместо этого "Мастер Шеф" Ярославский предлагает использовать овсяную муку и замороженные бананы, чтобы добавить аромат и сладость. Эти аппетитные оладьи можно подавать с любым джемом или вареньем.

Рецепт банановых панкейков:

Ингредиенты:

1 большой банан

1 маленькое яйцо

2 ст. л. овсяной муки

3 г соды или разрыхлителя

1 г корицы

Кокосовое масло

Шаги приготовления:

Очистите банан от кожуры, поместите его в пакет и заморозьте. Перед приготовлением выньте из морозильника и переложите в миску, сохраняя выделившийся сок, делится "Мастер Шеф" Ярославский.

В миске с замороженным бананом взбейте яйцо, добавьте корицу, овсяную муку, соду или разрыхлитель. Тщательно перемешайте все ингредиенты, также "Мастер Шеф" Ярославский.

Жарьте получившееся тесто на сковороде с обеих сторон на кокосовом масле.

Подавайте с вареньем из замороженных бананов и клубникой (60/40) – доведите до кипения, советует "Мастер Шеф" Ярославский, добавляя далее – проварите пару минут и взбейте блендером.

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