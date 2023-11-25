Победительница третьего сезона проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская предложила вкусный рецепт курицы на косточке из Франции. Ольга Мартыновская пояснила, что термин "suprême" в переводе с французского означает высший или верховный, подчеркивая великолепие и непревзойденность. В кулинарии это относится к лучшей части блюд из птицы, дичи и рыбы, где "высшей" считается филейная часть, добавила "Мастер Шеф" Мартыновская.
Для блюда рекомендуется использовать филе на косточке, а нежный сливочный соус помогает выделить вкус курятины, при этом приготовить великолепное блюдо можно дома, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.
Рецепт курицы со сливочным соусом:
- 2 куриных сюпрема (филе на косточке)
- 40 г соли
- 1 л чистой воды
- 10 г сахара
- 1 лавровый лист
- 1 веточка тимьяна
- растительное масло для жарки
Для соуса:
- 1 лук шалот или обычный репчатый (шалот предпочтительнее по вкусу)
- 50 мл белого сухого вина
- 150 мл куриного бульона
- сок четвертинки лимона
- 200 мл сливок 33%
- черный перец
Приготовление:
Растворите соль и сахар в воде, добавьте лавровый лист и тимьян. Поместите куриный сюпрем в рассол на 7-8 часов, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.
Обжарьте лук с вином и бульоном до испарения жидкости, добавьте лимонный сок.
Кипятите сливки, затем добавьте бульон и варите несколько минут. Приправьте солью, перцем и лимонным соком.
"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, выньте сюпрем из рассола, обсушите и обжаривайте с чесноком по 10 минут с каждой стороны.
Подавайте, полив мясо соусом.
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