Победительница третьего сезона проекта "МастерШеф" Ольга Мартыновская предложила вкусный рецепт курицы на косточке из Франции. Ольга Мартыновская пояснила, что термин "suprême" в переводе с французского означает высший или верховный, подчеркивая великолепие и непревзойденность. В кулинарии это относится к лучшей части блюд из птицы, дичи и рыбы, где "высшей" считается филейная часть, добавила "Мастер Шеф" Мартыновская.

Для блюда рекомендуется использовать филе на косточке, а нежный сливочный соус помогает выделить вкус курятины, при этом приготовить великолепное блюдо можно дома, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Рецепт курицы со сливочным соусом:

2 куриных сюпрема (филе на косточке)

40 г соли

1 л чистой воды

10 г сахара

1 лавровый лист

1 веточка тимьяна

растительное масло для жарки

Для соуса:

1 лук шалот или обычный репчатый (шалот предпочтительнее по вкусу)

50 мл белого сухого вина

150 мл куриного бульона

сок четвертинки лимона

200 мл сливок 33%

черный перец

Приготовление:

Растворите соль и сахар в воде, добавьте лавровый лист и тимьян. Поместите куриный сюпрем в рассол на 7-8 часов, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.

Обжарьте лук с вином и бульоном до испарения жидкости, добавьте лимонный сок.

Кипятите сливки, затем добавьте бульон и варите несколько минут. Приправьте солью, перцем и лимонным соком.

"Мастер Шеф" Мартыновская рассказывает, выньте сюпрем из рассола, обсушите и обжаривайте с чесноком по 10 минут с каждой стороны.

Подавайте, полив мясо соусом.

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