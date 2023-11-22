Евгений Клопотенко напомнил украинцам о замечательном продукте, который раньше в Украине потребляли почти каждый день, а сейчас почему-то забыли — пастернак.

В эфире кулинарного проекта "Пекельні борошна" вместе с ведущей Надеждой Матвеевой Евгений Клопотенко решил исправить ситуацию и приготовить пастернак с куриными голеньми. Шоу вышло на YouTube-канале "СТБ" (чтобы посмотреть видео, пролистайте вниз).

Для этого рецепта Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

пастернак – 400 г

куриные голени – 6 шт.

сметана – 4 ст. л.

чернослив – 4 шт.

соль, перец, можжевельник - по вкусу

Сначала Евгений Клопотенко готовит сам пастернак: хорошо моет корнеплод, чистит от кожуры, кладет в форму для запекания, сбрызгивает растительным маслом, добавляет соль и отправляет в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Куриные голени нужно посолить, смазать растительным маслом и дать им 30 минут, чтобы промариновались. Замаринованные голени Евгений Клопотенко цепляет на решетку и запекает в духовке при 180 градусах также около 30 минут.





Сметану смешиваем с нарезанным черносливом. Можжевельник Евгений Клопотенко толчет в ступке — он придаст блюду невероятного аромата.

Подаем запеченный пастернак вместе со смесью сметаны с черносливом и куриными голенями, а сверху хорошо посыпаем все можжевельником.

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